مستشفى بريدة المركزي ينهي معاناة خمسينية مع ورم دماغي

ولفت التجمع إلى أنه تم عمل فحص نسيجي للورم، وتبين أنه ورم حميد من الدرجة الأولى ولله الحمد، وبعد المتابعة الطبية للمريضة في قسم التنويم، وتلاشي جميع الآثار الجانبية، وتماثلها للشفاء وبفضل الله توقفت التشنجات الصرعية بشكل كامل وتحسنت صحتها، وقد غادرت المريضة المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها، وتم تحديد مواعيد للمتابعة في العيادات الخارجية لاستكمال العلاج.