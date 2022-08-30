"سفراء التراث" و"غرفة الرياض" توقعان مذكرة تفاهم

ومن جهته أعرب رئيس جمعية سفراء التراث عن بالغ سعادته بهذا التوقيع، موضحًا أن الجمعية ستعمل بكامل طاقتها لتحقيق أهداف هذه المذكرة، وأنها تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي الذي سيتم من خلاله توسيع دائرة العمل المشترك؛ لتشمل استضافة الجمعية لغرفة الرياض، وحضورها في كل الفعاليات والمبادرات الثقافية والمشروعات، وإقامة المعارض التراثية على نحو الخطة المرسومة من قبل الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.