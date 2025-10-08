نادي الإبل يدعم مزادات المناطق ويسجّل صفقات بملايين الريالات

يدعم نادي الإبل المزادات التي تُنظَّم في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز العائد الاقتصادي للمستثمرين من ملاك الإبل، وتنشيط الأسواق المحلية، حيث تُقام خلال الشهر الجاري عدة مزادات من بينها مزاد حائل ومزاد العقيلات، على أن تُعلن مزادات أخرى خلال الشهر المقبل.
وفي هذا الإطار، شهد مزاد الإبل الذي نظمته قوافل الصحراء في محافظة شقراء لبيع الفحول والقعدان والإبل من مزارع منقية فنجال الشيباني، حضورًا كبيرًا من ملاك الإبل الراغبين في الاستثمار في السلالات الأصيلة، خصوصًا الفحول ذات القيمة العالية.
وسجل المزاد صفقات مالية ضخمة، من أبرزها بيع قعود بمبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال، وآخر بمبلغ مليون ريال، إضافة إلى بيع عدد من الإبل والبكار والقعدان بأسعار تراوحت بين 200 ألف و750 ألف ريال.
وأكد محسن بن جابر الودعاني أن مزادات الإبل تحظى بدعم ورعاية من نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، رئيس النادي، الذي يحرص على إقامة هذه المزادات في مختلف المناطق لرفع قيمتها السوقية وتعزيز الاستثمار في قطاع الإبل بما يعود بالنفع على الملاك والمستثمرين.
وأشار الودعاني إلى أن مزاد الإبل الذي نظمته قوافل الصحراء الأسبوع الماضي لمنقية فنجال الشيباني حقق نجاحًا منقطع النظير لما شهده من حضور واسع وصفقات مميزة في سلالات عريقة بأسعار تناسب مختلف المستثمرين.
ويُعد المزاد من أبرز المزادات التي تُقام قبيل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، الذي ينطلق برعاية ملكية في ديسمبر المقبل بالصياهد.
الجدير بالذكر أن مزادات الإبل تشهد دعمًا ورعاية مستمرة من نادي الإبل، وتُنظم سنويًا في عدد من مناطق المملكة، حيث حققت نجاحًا كبيرًا وإشادة من الملاك والمستثمرين لما لها من أثر مالي واقتصادي إيجابي على السوق المحلية.