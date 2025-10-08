نادي الإبل يدعم مزادات المناطق ويسجّل صفقات بملايين الريالات

الجدير بالذكر أن مزادات الإبل تشهد دعمًا ورعاية مستمرة من نادي الإبل، وتُنظم سنويًا في عدد من مناطق المملكة، حيث حققت نجاحًا كبيرًا وإشادة من الملاك والمستثمرين لما لها من أثر مالي واقتصادي إيجابي على السوق المحلية.