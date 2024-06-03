رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان أوجه التعاون

استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.