رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان أوجه التعاون

استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
كما هنأه بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وحضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.