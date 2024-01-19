"فيلا الحجر" تدعو أوبرا باريس الوطنية إلى محافظة العلا لتقديم عرض فني استثنائي

وسعيًا إلى غمْر المتفرجين في أجواء الأوبرا، أُقيم معرض في أروقة قاعة مرايا، عُرض فيه اثنا عشر زيًّا من الأزياء الثمينة التي صُنعت في ورشات صنع الملابس في أوبرا باريس الوطنية، والتي اختارتها وعرضتها بنسق فني راقٍ مديرية الأزياء في الأوبرا، فالتقت أزياء عروض الباليه الكلاسيكية المرموقة؛ مثل أزياء "الجميلة النائمة" لـ"رودولف نورييف - Rudolf Noureev" من تصميم "فرانكا سكويرسيابينو - Franca Squarciapino"، أو "الجواهر" لـ"بالانشين - Balanchine" من تصميم "كريستيان لاكروا - Christian Lacroix"، بأزياء الأوبرا المبهرة؛ ومنها "حذاء الساتان" لـ"مارك أندريه دالبافى - Marc-André Dalbavie" من تصميم "راؤول فرنانديز - Raoul Fernandez"، وأوبرا "رحمة تيتوس" لـ"موزارت- Mozart" من تصميم "جون ماكفارلين - John Mc Farlane".