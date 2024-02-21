تفاعلًا مع فعاليات يوم التأسيس.. "البحوث والإفتاء" ترفع ثاني أعلى سارية علَم في الرياض

كما تنبع الأهمية أيضًا من كون ذلك يأتي في سياق رمزية (العلم السعودي) الموغلة في ثلاثية (الوحدة. الانتماء. الوطنية)، منذ بداية الدولة السعودية الأولى حيث رفع قبل ثلاثة قرون في عهـد المؤسـس الإمام محمـد بـن سـعود رحمه الله، ومن ثم تطور العلم على مدى 3 قرون ووفق محطات بارزة منها في عام 1978م حينما أصدر مجلس الوزراء اللوائح التنظيمية من 7 مواد حول خصائصه، وعام 1982 أصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لنظام العلم من 5 مواد حددت 4 أشكال للعلم (علم الاستعراض، وعلم السارية، وعلم السيارة، وعلم المكتب) مع أبعاد كل علم. كما تضمنت اللائحة تفاصيل التطريز على العلم الخاص بالملك، والكتابة على العلم الوطني. وفي عام 1986، صدر قرار وزير الداخلية رقم 7 بشأن المواصفات القياسية المعتمَدة للعلم الوطني. وفي عام 1992، صدر النظام الأساسي للحكم، ونصت المادة الثالثة منه على أن يكون علم الدولة: أ- لونه أخضر. ب- عرضه يساوي ثلثي طوله. ج- تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، تحتها سيف مسلول، ولا يُنكَّس العلم أبدًا.