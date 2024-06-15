لخدمة ضيوف الرحمن.."إحسان" تواصل استقبال طلبات الأضاحي بالشراكة مع "أضاحي"

وعملت المنصة على تحفيز المُحسنين خلال ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرّع في مواسم الخير التي تشهد فيها نشاطًا مستمرًا على مدار الساعة، حيث عملت على فرز واستقبال فرص الجمعيات الراغبة بمشاركة فرصها في موسم الحج، لإدراج فرص خيرية عدة خلال موسم الحج تمثلّت في كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجيج وتوفير سقيا الماء لهم.