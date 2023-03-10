"المبادرة الصينية" ترجمة للأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط وممراته البحرية لاقتصاد العالم

من هنا أكد الكاتب والمحلل السياسي نايف عبدالله الحربي لـ"سبق" أن السياسة السعودية تقوم على مبدأ التنوع في العلاقات السياسية والاقتصادية، ونسج العلاقات شرقاً وغرباً، اعتماداً على مبدأ الشراكة والعالم المتقدم يقوم على هذا النوع من التفكير السياسي الذي يجمع كل الدول على مبدأ الشراكة والمصالح المشتركة.