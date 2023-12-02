خادم الحرمين يتلقّى التعازي من حكام الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة في وفاة "الأمير ممدوح بن عبدالعزيز"

تلقّى خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، برقياتِ عزاء ومواساة، من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.
كما تلقّى الملك المفدى، أيّده الله، برقيات مماثلة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.