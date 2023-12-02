خادم الحرمين يتلقّى التعازي من حكام الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة في وفاة "الأمير ممدوح بن عبدالعزيز"

كما تلقّى الملك المفدى، أيّده الله، برقيات مماثلة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.