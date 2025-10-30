نحو نظام أكثر كفاءة وابتكارًا .. اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية ومجلس الضمان الصحي لتعزيز جودة الرعاية

وقّع الاتفاقية كلٌّ من الدكتور شباب بن سعد الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، والدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، حيث تسعى الاتفاقية إلى بناء نموذج تكاملي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، يهدف إلى تحسين جودة الرعاية وتيسير الوصول إليها، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تجريبية لنماذج الدفع المجمعة والمبنية على القيمة، وتعزيز الاستدامة المالية وجودة المخرجات الصحية.