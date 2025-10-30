نحو نظام أكثر كفاءة وابتكارًا .. اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية ومجلس الضمان الصحي لتعزيز جودة الرعاية

وقّعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية اتفاقية تعاون مع مجلس الضمان الصحي (CHI) خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية وتسريع تبنّي نماذج الرعاية القائمة على القيمة، من خلال الحلول التقنية والابتكار في الأداء الصحي، وبما يواكب مستهدفات التحول الوطني في قطاع الصحة ضمن رؤية المملكة 2030.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من الدكتور شباب بن سعد الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، والدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، حيث تسعى الاتفاقية إلى بناء نموذج تكاملي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، يهدف إلى تحسين جودة الرعاية وتيسير الوصول إليها، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تجريبية لنماذج الدفع المجمعة والمبنية على القيمة، وتعزيز الاستدامة المالية وجودة المخرجات الصحية.
كما تتضمن الاتفاقية تطوير مبادرات نوعية تستفيد من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأنظمة الطبية وتحسين تجربة المريض.
وأكدت إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية أن الشراكة مع مجلس الضمان الصحي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التحول نحو الرعاية الصحية المبنية على القيمة، عبر تبنّي الحلول التقنية المتقدمة وربط الأنظمة الطبية وتوفير تحليلات دقيقة للأداء والجودة، بما يسهم في بناء منظومة صحية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
وأضافت أن الاتفاقية تشمل كذلك تطوير مناهج وبرامج تدريبية لمعالجة الفجوات في المعرفة والمهارات المتعلقة بالرعاية المبنية على القيمة، إلى جانب تصميم مسارات رعاية افتراضية ومتابعة الحالات المزمنة عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في رفع مستوى الرعاية الوقائية وتحسين نتائج المرضى.
يُذكر أن مجموعة فقيه للرعاية الصحية تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2025، المقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث تستعرض أبرز مبادراتها ومشاريعها في التحول الرقمي والبحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية.