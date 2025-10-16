الندوة العالمية ترعى مؤتمر لتعليم اللغة العربية وآدابها في جامعة السلطان أزلن شاه بماليزيا

افتُتحت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة العربية وآدابها، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، في جامعة السلطان أزلن شاه بولاية فيرق الماليزية، تحت رعاية سماحة مفتي الولاية الشيخ داتؤ سري الحاج وان زهيدي، وبرعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أساتذة الجامعات العربية في المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والسودان، إلى جانب عدد من أساتذة رابطة الجامعات الإسلامية في شرق آسيا من ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وكمبوديا وفيتنام.
وتضمّن المؤتمر عرض 63 بحثًا علميًا موزعة على 11 جلسة، تناولت قضايا تعليم اللغة العربية وآدابها وسبل تطويرها في المؤسسات الأكاديمية الإسلامية.
وخلال حفل الافتتاح، عبّر سماحة مفتي ولاية فيرق ومدير جامعة السلطان أزلن شاه عن شكرهما وتقديرهما لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من عناية ودعم للغة العربية وبرامجها في دول جنوب شرق آسيا وغيرها.
كما وجّها شكرًا خاصًا للندوة العالمية للشباب الإسلامي على تبنّيها مؤتمرات اللغة العربية وندواتها في المنطقة، مؤكدَين أن هذه الجهود تسهم في تعزيز حضور اللغة العربية ونشر ثقافتها بين الشعوب الإسلامية.