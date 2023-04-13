خدمات وراحة.. فحوصات طبية في الحرم للاطمئنان على صحة كبار السن

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "عطاء للكبار يصنعه الأخيار"؛ مؤكدًا تكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والاهتمام بكبار السن، وتقديم جميع الخدمات الإنسانية لهم، والتسهيلات اللازمة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة، وتذليل الصعوبات وتلبية جميع الاحتياجات.