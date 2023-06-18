"فايف ون توك".. شركة رائدة عالميًّا في تكنولوجيا التعليم تدخل السوق السعودي بقوة

تعتمد منصة "فايف ون توك" على أسلوب التعليم الفردي عن بُعد، موفرة خدمات دروس اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم للمستخدمين الصغار والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 15 عامًا.
ودخلت منصة "فايف ون توك" السوق السعودية بأقوى المؤهلات وأفضل الخبرات من طاقم إداري ومعلمين ومستشارين ومناهج؛ مستهدفة تقديم أفضل تجربة تعليمية شاملة لطلابها لتعلم اللغة الإنجليزية عن بُعد في المملكة العربية السعودية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فايف ون توك"، جاك هويونغ، أن رؤية الشركة تعمل على تأهيل الجميع للتحدث مع العالم.
ولفت "هويونغ" إلى أن معنى "فايف ون توك" أنها منصة واحدة تجمع الخمس قارات في مكان واحد؛ حيث يمكنك التحدث مع العالم من خلال لغة التواصل العالمية، وهي اللغة الإنجليزية؛ مبينًا أنها منصة لتعليم اللغة الإنجليزية عن بُعد، وتستهدف الأطفال من عمر (3- 15 عامًا)، بأساليب تعليم تفاعلية مرحة.
وأضاف أن من المهم البدء في تعلم اللغة الإنجليزية في وقت مبكر والتعود على هذا النظام من الصغر".
وذكر "هويونغ" أن منصة "فايف ون توك" تأسست عام 2011، وفي 2016 دخلت بورصة الأسواق العالمية في نيويورك (NYSE)، ولديها طلاب من 50 دولة حول العالم.
ويقع مقر الشركة الرئيسي في سنغافورة، ولديها فروع في الصين وتايلاند وماليزيا والفلبين، والآن في المملكة العربية السعودية، ودرّبت 40 مليون طالب من خلال 100 مليون درس عن بُعد بجودة لا مثيل لها ومعلمين بارعين في مجال التعليم عن بُعد.
وتُعَد الميزة التنافسية الأساسية في الشركة هي المعلمين؛ فقد كان تقديم المعلمين المتميزين دائمًا هو المشكلة الأكثر إلحاحًا بالنسبة لـ"فايف ون توك"؛ من أجل ضمان جودة التدريس وجودة المعلمين الأجانب.. جميع المعلمين الأجانب في "فايف ون توك" حاصلون على شهادة تأهيل المعلمين الدولية TESOL، ومعدل قبول المعلمين الأجانب هو 3٪ فقط. وبعد ذلك يخوضون أكثر من 100 ساعة من التدريب المحترف، ويتضمن ذلك علم نفس الطفل وتقنيات مهارات تدريس اللغة الثانية قبل تولي الوظيفة.
بدورها أكدت المديرة العامة لفرع "فايف ون توك" بالمملكة العربية السعودية "جينيفر"، أنها تختلف عن المنصات الأخرى؛ فهي ليست مجرد دردشة فيديو بل منصة تعليم حقيقية لديها الجدية في التعليم وتفخر بمناهجها التي طُوّرت من قِبَل خبراء.
وأضافت "جينيفر": لدينا أكثر من 20.000 معلم أجنبي مؤهل تمامًا، وقد قمنا بتطوير فصل دراسي عبر الإنترنت يسمى "إير كلاس" للحصول على تجربة تعليمية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمة عملاء قوية لطلابنا في جميع أنحاء العالم؛ مما يجعل تعلم اللغة الإنجليزية قليل التكلفة ومتاحًا في أي وقت وفي أي مكان.
وجمعت "فايف ون توك" محترفين من جميع أنحاء العالم لترقية مواد التدريس التفاعلية الخاصة بـ"فايف ون توك"، وهناك طرق مختلفة للفصول التفاعلية، مع أكثر من مئات الأنشطة مثل لعب الأدوار والبحث عن الكنز وربط القطار؛ أي استبدال التعليم التلقيني بالتعلم من خلال اللعب.. ويساعد "فايف ون توك" الأطفال على تعزيز حب التعلم وتدريبهم على التفكير باللغة الإنجليزية.
وبعد أن أمضت 5 سنوات في تطوير أول نظام تعليمي بالفيديو في العالم بشكل مستقل، تقدم "فايف ون توك" الآن "إير كلاس"، وهي منصة تتيح للطلاب والمعلمين التفاعل بحرية والقيام الأنشطة التعليمية.
ويوفر "إير كلاس" ترجمة فورية في مربع الدردشة الخاص به؛ حيث يقوم بالتعرف على الصوت بتقسيم الصوت إلى أجزاء من الثانية لتحليل نطق الطلاب ونغماتهم بدقة وتحديد مجالات التحسين للحصول على نتائج تعليمية أفضل.
علاوة على ذلك، يقوم إير كلاس بتقييم نتائج تعلم الطلاب وحالتهم بشكل منهجي في كل مرحلة ويحول النتائج إلى تقرير تعليمي مرئي، حتى يتمكن أولياء الأمور من فهم مستوى اللغة الإنجليزية لأطفالهم وتقدمهم.
وتعتبر مسؤولية المنصة الرئيسية في المملكة، هي تنشيط البائعين والموردين لبدء خطى العلامة التجارية لـ"فايف ون توك" في المملكة العربية السعودية؛ حيث تتمثل خططها للمستقبل في تزويد السعوديين بأفضل منصة لتعليم اللغة الإنجليزية؛ حتى يتمكنوا من تطوير مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية لديهم لتحقيق النجاح في حياتهم.
ولفتت "جينيفر" إلى أن المسؤولية الرئيسية للمكتب في المملكة، هي تفعيل مستشاري الدورة؛ لمشاركة فرصة تعليم اللغة الإنجليزية عن بُعد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن إطلاق "فايف ون توك" في المملكة العربية السعودية، لن يوفر فرص عمل للأفراد المؤهلين فحسب؛ بل سيدعم أيضًا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بشأن التوظيف والتعليم.
وسلطت "جينيفر" الضوء على خطط الشركة لتوفير أفضل منصة لتعلم اللغة الإنجليزية للسعوديين؛ مما يسمح لهم بتطوير مهارات التواصل باللغة الإنجليزية وتحقيق النجاح في حياتهم.
وبالنسبة لـ"فايف ون توك"؛ فإن مهمة الشركة المتمثلة في "كل شخص لديه القدرة على التحدث إلى العالم" ليست شعارًا؛ بل في المستقبل ستوفر "فايف ون توك" دائمًا موارد تعليمية عالية الجودة للمستخدمين العالميين وتقود صناعة التعليم للوصول إلى آفاق جديدة.