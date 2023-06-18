"فايف ون توك".. شركة رائدة عالميًّا في تكنولوجيا التعليم تدخل السوق السعودي بقوة

وتُعَد الميزة التنافسية الأساسية في الشركة هي المعلمين؛ فقد كان تقديم المعلمين المتميزين دائمًا هو المشكلة الأكثر إلحاحًا بالنسبة لـ"فايف ون توك"؛ من أجل ضمان جودة التدريس وجودة المعلمين الأجانب.. جميع المعلمين الأجانب في "فايف ون توك" حاصلون على شهادة تأهيل المعلمين الدولية TESOL، ومعدل قبول المعلمين الأجانب هو 3٪ فقط. وبعد ذلك يخوضون أكثر من 100 ساعة من التدريب المحترف، ويتضمن ذلك علم نفس الطفل وتقنيات مهارات تدريس اللغة الثانية قبل تولي الوظيفة.