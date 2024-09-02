"الشؤون الصحية بالحرس الوطني" تعلن عن إتمام اتفاقية مشروع التبرع بالقرنيات بعد الوفاة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن إتمام اتفاقية مشروع التبرع بالقرنيات بعد الوفاة في بنك العيون بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
وقالت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في حسابها على منصة "إكس": تهدف هذه المبادرة إلى إمكانية تحصيل القرنيات من المتوفين حديثًا (بموافقات مسبقة) خلال الساعات القليلة بعد الوفاة.
وأضافت: هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والخليج العربي، وسيسهم في توفير القرنيات بعددٍ كافٍ لعلاج المحتاجين لزراعة القرنية دون الاعتماد على بنوك العيون الخارجية، وهو نقلة نوعية لرفع جودة الرعاية الصحية لمرضى العيون، وخطوة رائدة في مجال مكافحة العمى على مستوى المملكة.