"الشؤون الصحية بالحرس الوطني" تعلن عن إتمام اتفاقية مشروع التبرع بالقرنيات بعد الوفاة

وأضافت: هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والخليج العربي، وسيسهم في توفير القرنيات بعددٍ كافٍ لعلاج المحتاجين لزراعة القرنية دون الاعتماد على بنوك العيون الخارجية، وهو نقلة نوعية لرفع جودة الرعاية الصحية لمرضى العيون، وخطوة رائدة في مجال مكافحة العمى على مستوى المملكة.