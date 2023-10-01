الوطنية للإسكان توقع عقد تطوير البنية التحتية في المرحلة الثانية من ضاحية الفرسان بأكثر من نصف مليار ريال

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تطوير ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة وتسهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة، كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.