"الفهادي": العلاقات السعودية- اليابانية تعيش أفضل حالاتها بفضل توافق الرؤى بين الحكومتين الصديقتين

وقال: "إن المستوى المتقدم والعميق الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين يأتي نتيجة للإرادة المشتركة التي دشنت (الرؤية السعودية- اليابانية 2030) في مارس 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لليابان، التي شملت تسعة قطاعات في الأمن الغذائي والزراعي، والإعلام والترفيه، والعناية الطبية، البنية التحتية، المال والاستثمار، الصناعات التنافسية، الطاقة، بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثقافة والرياضة والتعليم.