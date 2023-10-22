"إنفاذ": إقامة مزاد لبيع 17 عقارًا متنوعًا في المنطقة الشرقية

وأوضح المركز أن العقارات المعروضة في المزاد تمتاز بمواقعها الفريدة في المنطقة الشرقية وبقربها من المعالم الرئيسية، مثل الواجهة البحرية بالخبر والدمام، إضافة إلى قرب بعض العقارات من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، إضافة إلى الكثافة السكانية المحيطة بها والأنشطة التجارية المختلفة القريبة منها؛ حيث تُعد العقارات المطروحة في مزاد "أجوان ريستاتكس" من أبرز العقارات المتميزة التي تم طرحها في المنطقة الشرقية.