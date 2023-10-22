"إنفاذ": إقامة مزاد لبيع 17 عقارًا متنوعًا في المنطقة الشرقية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد "أجوان ريستاتكس"، لبيع 17 عقارًا متنوعًا بمواقع استثنائية؛ وذلك يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م.
وأوضح المركز أن العقارات المعروضة في المزاد تمتاز بمواقعها الفريدة في المنطقة الشرقية وبقربها من المعالم الرئيسية، مثل الواجهة البحرية بالخبر والدمام، إضافة إلى قرب بعض العقارات من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، إضافة إلى الكثافة السكانية المحيطة بها والأنشطة التجارية المختلفة القريبة منها؛ حيث تُعد العقارات المطروحة في مزاد "أجوان ريستاتكس" من أبرز العقارات المتميزة التي تم طرحها في المنطقة الشرقية.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد تنافسًا كبيرًا بين نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري والاستثماري؛ لندرة العقارات المطروحة، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.. ودعا المركزُ الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه، إلى زيارة صفحة المزادات عبر الرابط: infath.sa/auctions أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الموحد.