"عزام الإيداء" يروي تفاصيل تلقيه نبأ وفاة شقيقه في حادث حائل

وأضاف: بالنسبة للمتسبب (الطرف الآخر) في الحادث، ما أقول إلا أن هذا أمر الله وقضاؤه، وهذه أسرة يجب علينا احترامها وتقديرها، وجاء إلينا في العزاء والد ووالدة بدر الذي ندعو له بالشفاء العاجل، وهو الآن بيد الله تعالى. وأرجو أن ندعو للمتسبب بالشفاء العاجل. ونحن مجتمع مسلم ومترابط ومحب لبعضه، ونحن تربينا على ذلك، وديننا الحنيف يحثنا على ذلك.