افتتاح الملتقى السنوي للأطباء السعوديين في إيرلندا

وعن أبرز ما تناوله هذا الملتقى قال رئيس رابطة الأطباء السعوديين في إيرلندا، الدكتور نايف المعجل: إن الملتقى يعرض عددًا من أبحاث المبتعثين السعوديين في المجال الصحي، التي يتم تقييمها عبر اللجنة العلمية للملتقى. ويشارك في هذا الملتقى الهيئات التدريبية الطبية في إيرلندا، وعددٌ من أعضاء الهيئات الطبية الإيرلندية.