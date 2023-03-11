افتتاح الملتقى السنوي للأطباء السعوديين في إيرلندا

تحت رعاية نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم الشريفين لدى إيرلندا، افتتحت اليوم الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا، الدكتورة فهدة آل الشيخ، في مقر البعثة الرسمي، الملتقى السنوي للأطباء السعوديين في إيرلندا، الذي ينظمه رابطة الأطباء السعوديين في إيرلندا، ويضم جميع مبتعثي السعودية في مختلف التخصصات الطبية.
وأُقيم هذا الملتقى لهذا العام 2023 تحت عنوان "رواد مستقبل الصحة"، ويهدف إلى تعريف طلبة الطب بالتخصصات الصحية، وطرق اختيارها، وما يتعلق بذلك من اختبارات وطرق المفاضلة.
ورحَّبت الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا، الدكتورة فهدة آل الشيخ، خلال كلمتها بالحضور، معربةً عن سعادتها بإقامة اللقاء العلمي الأول لرابطة الأطباء السعوديين في إيرلندا، وأكدت أهمية هذه اللقاءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الرابطة بتبادُل الخبرات والثقافات العلمية بين الأطباء وطلاب الطب السعوديين المبتعثين في إيرلندا.
كما قدمت شكرها وامتنانها لدعم وزارة التعليم وجهات التدريب الطبي والمشاركين؛ لمساهمتهم في نجاح هذا اللقاء.
وعن أبرز ما تناوله هذا الملتقى قال رئيس رابطة الأطباء السعوديين في إيرلندا، الدكتور نايف المعجل: إن الملتقى يعرض عددًا من أبحاث المبتعثين السعوديين في المجال الصحي، التي يتم تقييمها عبر اللجنة العلمية للملتقى. ويشارك في هذا الملتقى الهيئات التدريبية الطبية في إيرلندا، وعددٌ من أعضاء الهيئات الطبية الإيرلندية.