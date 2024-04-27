"أمانة جدة" تغلق معملًا مخالفًا للخياطة وتصادر 520 قطعة من الأقمشة والمعدات

أغلقت أمانةُ محافظة جدة موقعًا بحي الشرفية حولته عمالة إلى معمل للخياطة بطرق مخالفة؛ حيث جرت مصادرة قرابة 520 من الأقمشة والمعدات من الموقع.
وكانت حملة ميدانية موسعة تنفّذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية قد تولّت رصد وإغلاق الموقع.
وأوضحت الأمانة أنه استمرارًا للحملات الميدانية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية؛ فقد تمكّنت الفرق الرقابية من ضبط موقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة لصالح أحد المحالّ الشهيرة؛ حيث جرت مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الموقع.
وأضافت الأمانة: أنّه جرى تسليم الملابس الجاهزة وتسليمها للجمعيات الخيرية، مؤكدة استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحدّ من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.