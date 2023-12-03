24 طائرة إغاثية بحمولة 573 طن مساعدات.. جهود إغاثية سعودية متواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -, أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة في 2 نوفمبر 2023م الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن تبرع خادم الحرمين الشريفين لهذه الحملة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، كما تبرع سمو ولي عهده الأمين بمبلغ 20 مليون ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي حجم التبرعات الشعبية حتى الآن 544 مليونًا و710 آلاف ريال، و تجاوز عدد المتبرعين المشاركين في الحملة مليون متبرع. وفي هذا الإطار سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة جسرًا جويًا لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اشتمل على 24 طائرة إغاثية تحمل على متنها سلال غذائية، وحقائب إيوائية وخيام وبطانيات وفرش النوم، وحقائب ملابس شتوية، وحليب الأطفال المجفف والتمور، والمواد الطبية، بوزن إجمالي 573 طنًا. وأرسل المركز سيارت إسعاف دخل منها 14 سيارة إلى القطاع وهي من إجمالي 20 سيارة ستصل إلى القطاع تباعًا.