إنجاز كبير.. MEDIA TURTLES تحصد 5 جوائز بالنسخة 45 من Telly Awards السنوية العالمية

وتؤكد هذه الإنجازات ريادة مجموعة MEDIA TURTLES في إنتاج محتوى ابتكاري ومستدام ومتجدد في شتى المجالات الإعلامية ليكون لها دور وحضور في مثل هذه الجوائز الدولية، حيث مكّن تنوّع المواهب الإبداعية للمجموعة إثبات تميزها وبصمتها الفريدة في أعمالها.