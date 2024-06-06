إنجاز كبير.. MEDIA TURTLES تحصد 5 جوائز بالنسخة 45 من Telly Awards السنوية العالمية

في إنجاز كبير، حازت مجموعة MEDIA TURTLES متمثلة في شركاتها AWJ STUDIOS وWHIZZ، 5 جوائز مرموقة في النسخة 45 من جوائز Telly Awards السنوية العالمية.
وتعد جوائز Telly Awards من أضخم الفعاليات السنوية الدولية في العالم لتكريم الأعمال والبرامج المميزة عالميًا، وقد تأسست في الولايات المتحدة عام 1979.
ونالت AWJ STUDIOS في هذه الدورة جائزة برونزية وأخرى فضية لأفضل تصوير سينمائي، بالإضافة إلى جائزة برونزية لفيلمها الوثائقي "المحطة سبعة" التابع لمبادرة كنوز .
وحصدت WHIZZ جائزتين ذهبيتين عن أعمالها المتميزة في إعلانها الخاص باليوم الوطني ويوم التأسيس التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كأفضل إخراج وأفضل فيلم حكومي.
وتؤكد هذه الإنجازات ريادة مجموعة MEDIA TURTLES في إنتاج محتوى ابتكاري ومستدام ومتجدد في شتى المجالات الإعلامية ليكون لها دور وحضور في مثل هذه الجوائز الدولية، حيث مكّن تنوّع المواهب الإبداعية للمجموعة إثبات تميزها وبصمتها الفريدة في أعمالها.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي باسم المجموعة معاذ الحمامي: "نشعر بالفخر لحصولنا على جوائز Telly المرموقة، هذا الإنجاز يؤكد التزامنا بخلق محتوى يلهم، وقادر على إبهار الجمهور".
وأضاف "الحمامي": "بهذه الجوائز تعزّز MEDIA TURTLES مكانتها كرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي المستدام والمبتكر المتجدد، وتضع معيارًا جديدًا للصناعة الإعلامية التي تتماشى مع رؤية المملكة".