شاهد.. زوجان يرويان قصة احتضانهما لـ 5 أيتام: نشعر بسعادة وبركة حقيقية

احتضنت السيدة منى بنت أحمد وزوجها من محافظة خميس مشيط 5 أطفال أيتام منهم 2 من ذوي الإعاقة الدماغية.
وفي التفاصيل، قال الزوجان خلال ظهورهما مع الأيتام في برنامج الراصد مع الإعلامي عبدالله الغنمي على قناة الإخبارية إن فكرة الاحتضان كانت أمنيتهما منذ زمن بعيد، ولكن بعد 5 سنوات من زواجهما وعدم الإنجاب سعيا بجدية لفكرة الاحتضان.
وأشارت الزوجة مني إلى أن اليتيم الأول "معتز" كان عمره عند احتضانه 14 يومًا، ووصف الزوجان أجواء منزلهما بعد احتضانهما الأطفال الأيتام بأنه كان كالأرض البوار، والآن مليء بالثمرات والخيرات ومشاعر البركة والسعادة الحقيقية وتسخيرًا وتيسيرًا للأمور وشؤون الحياة وتربية الأيتام.