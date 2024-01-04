شاهد.. زوجان يرويان قصة احتضانهما لـ 5 أيتام: نشعر بسعادة وبركة حقيقية

وفي التفاصيل، قال الزوجان خلال ظهورهما مع الأيتام في برنامج الراصد مع الإعلامي عبدالله الغنمي على قناة الإخبارية إن فكرة الاحتضان كانت أمنيتهما منذ زمن بعيد، ولكن بعد 5 سنوات من زواجهما وعدم الإنجاب سعيا بجدية لفكرة الاحتضان.