"الأمن البيئي"يضبط 28 مخالفًا في "محميتي الملك سلمان الملكية والأمير محمد بن سلمان الملكية"

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (28) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (3) بنادق هوائية، وسلاح ناري، و(234) ذخيرة، و(53) شبك صيد، و(5) أجهزة جذب طيور، و(92) طيرًا مصيدًا، وكائنًا فطريًا، وصقرًا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.