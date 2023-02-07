"ليب 23".. "البلدية والإسكان" تُبرِم عدة مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بمجالات الحوسبة السحابية

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر "ليب 23"؛ لتعزيز سبل الشراكة وبحث فرص التعاون في مجالات الحوسبة السحابية وخدمات الاتصالات والبنية التحتية والمدن الذكية، برعاية نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني.
مَثّل الوزارة في مراسم التوقيع مع شركتي "علي بابا السعودية" و"موبايلي" وكيلُ التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد العتيبي؛ فيما مَثّل "علي بابا" رئيسُها التنفيذي المهندس طلال البكر؛ بينما مَثّل شركة "موبايلي أعمال" الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال ماجد العتيبي.
وتم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة لتطوير خدمات البيانات وحلول الأعمال الرقمية مع شركة مصدر لحلول البيانات؛ حيث مَثّل الوزارةَ في التوقيع المشرفُ العام على تجربة العميل طلال الخنيني؛ بينما مَثّل "مصدر" في التوقيع المدير التنفيذي بدر الدخيل.
يُذكر أن هذه الاتفاقيات تُعزز تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات؛ مما ينعكس إيجابًا على تطوير الأعمال وتوظيف الحلول الرقمية المتنوعة لتحقيق التحول الرقمي في المدن، وتطوير البنية التحتية وخدمات التخزين السحابية والأدوات المتعلقة بقواعد البيانات، والتي تُسَهّل آليات تبادل البيانات والوصول إليها.