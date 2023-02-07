"ليب 23".. "البلدية والإسكان" تُبرِم عدة مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بمجالات الحوسبة السحابية

يُذكر أن هذه الاتفاقيات تُعزز تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات؛ مما ينعكس إيجابًا على تطوير الأعمال وتوظيف الحلول الرقمية المتنوعة لتحقيق التحول الرقمي في المدن، وتطوير البنية التحتية وخدمات التخزين السحابية والأدوات المتعلقة بقواعد البيانات، والتي تُسَهّل آليات تبادل البيانات والوصول إليها.