تبوك.. افتتاح قسم المخ والأعصاب بتجهيزات هي الأحدث في المنطقة

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي، ظهر اليوم، قسم المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد التخصصي، بحضور المدير التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالإله بن محمد الحديثي؛ حيث تجولوا داخل القسم، واستمعوا لشرح عن القسم والخدمات والتجهيزات الطبية والفنية التي يقدمها لاستقبال المرضى، والتي تعتبر الأحدث في المنطقة، كما تم تزويد القسم بكفاءات طبية متخصصة وأجهزة حديثة على أعلى مستوى للعناية بالمرضى.