تبوك.. افتتاح قسم المخ والأعصاب بتجهيزات هي الأحدث في المنطقة

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي، ظهر اليوم، قسم المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد التخصصي، بحضور المدير التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالإله بن محمد الحديثي؛ حيث تجولوا داخل القسم، واستمعوا لشرح عن القسم والخدمات والتجهيزات الطبية والفنية التي يقدمها لاستقبال المرضى، والتي تعتبر الأحدث في المنطقة، كما تم تزويد القسم بكفاءات طبية متخصصة وأجهزة حديثة على أعلى مستوى للعناية بالمرضى.
من جهة أخرى أكد الدكتور أحمد الضاحي استشارى المخ والأعصاب ورئيس القسم؛ أن ما تمت مشاهدته عن طريق العرض المرئي جرى إنجازه منذ بداية العام الميلادي؛ حيث وضعت خطة لبناء القسم حتى تم اكتماله، والذي يشمل أقسام وحدة المخ والأعصاب ووحدة السكتة الدماغية، كذلك وحدة فيسيولوجيا الأعصاب ووحدة الطب النفسي وعلم النفس، بالتعاون مع مجمع إرادة.
وأوضح الدكتور الضاحي أن القسم سيتم تشغيله بقرابة 15 سريرًا، وصولًا إلى 30 سريرًا في الأشهر المقبلة، مبينًا أنه يتكون من طاقم طبي يضم ستة استشاريين وأخصائيين، وكذلك ستة أطباء مقيمين، و15 ممرضًا وممرضة.
وأشار الدكتور الضاحي إلى أن طبيعة الخدمة أن يكون القسم قاعدة لمركز متكامل لخدمات طبية وبحثية؛ وذلك عن طريق استقطاب الكفاءات الطبية واستحداث برامج تدريبية؛ مما يساعد على الاستدامة وتطوير الخدمات في السنوات المقبلة.
وأشار الدكتور الضاحي إلى أن قسم العلوم العصبية هدفه إيجاد وحدة ممارسة تكاملية للعلوم العصبية تخدم المجتمع على مستوى الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمريض في بيئة تعليمية وبحثية.