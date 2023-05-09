"ابن حثلين": إلغاء شوطَين واستحداث آخرين لأول مرة في عالم مزاين الإبل

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، قد أعلن عن إطلاق أول مهرجانات الإبل للمناطق، مشيرًا إلى أن البداية ستكون من منطقة تبوك عبر مهرجان "جادة الإبل" في شهر ذي القعدة المقبل، الموافق لشهر يونيو 2023م.