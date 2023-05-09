"ابن حثلين": إلغاء شوطَين واستحداث آخرين لأول مرة في عالم مزاين الإبل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، عن دخول منافسات مزاين الإبل في خطوة تعتبر هي الأولى من نوعها في مزاين الإبل.
وقال "ابن حثلين" في تغريدة له على حسابه عبر موقع التواصل "تويتر": لتمييز "جادة الإبل" في تبوك، قررنا إلغاء شوطين واستحداث شوطين لأول مرة في عالم المزاين.
وأشار إلى أنه تم إلغاء شوط مفاريد قعدان واستحداث شوط حيران قعدان، كذلك إلغاء شوط مفاريد بكار واستحداث حيران بكار.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، قد أعلن عن إطلاق أول مهرجانات الإبل للمناطق، مشيرًا إلى أن البداية ستكون من منطقة تبوك عبر مهرجان "جادة الإبل" في شهر ذي القعدة المقبل، الموافق لشهر يونيو 2023م.