"المغيدي" يزور مركز تدريب الحرس الجمهوري في الغابون ويطلع أحدث الطرق والأساليب

وأعرب اللواء المغيدي خلال زيارته مركز التدريب، عن سعادته بما شاهده من طرق متبعة في التدريب والتأهيل والتي يقوم عليها المركز، وما لها من أثر كبير في تطوير قوات الأمن والجيش الغابوني للوقوف ضد الجماعات الإرهابية وتأهيل القوات العسكرية للاستجابة السريعة للتهديدات والمخاطر.