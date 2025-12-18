صخور العُلا.. سجلٌّ تاريخي يروي مراحل تطوّر اللغة العربية من الرمز إلى الحرف

ويأتي هذا الإرث الحضاري متزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي يُحتفى به في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام؛ ليؤكد ارتباط اللغة العربية بجذورها التاريخية العميقة، ويستحضر دور مواقع مثل العُلا، التي تقف صخورها سجلًا تاريخيًا حيًا على رحلة اللغة من الرموز إلى الحروف.