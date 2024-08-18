"مدير المساجد بالشؤون الإسلامية الموريتانية" يشيد بجهود الندوة وخدماتها المجتمعية

ثمَّن مدير المساجد في وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية "سيدي محمد ولد صالح"؛ جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي التنموية، وما تقدّمه من خدماتٍ نوعية وأعمالٍ إنشائية لمصلحة المجتمع الموريتاني.
وأشاد "صالح"؛ خلال تدشينه مسجدَيْن كبيرَيْن أشرف على صيانتهما مكتب الندوة في أحياء العاصمة نواكشوط مع حفر بئر توفر المياه الصالحة للشرب، ببرامج الندوة وما تقدّمه من مناشط هادفة للشباب.
من جهته، لفت مدير مكتب الندوة في موريتانيا محمد الإمام؛ إلى الإسهامات الفريدة والسخية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية على المستوى الإنساني، ودورها في دعم برامج وأعمال الندوة العالمية لنفع المجتمعات والأوطان.