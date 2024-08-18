"مدير المساجد بالشؤون الإسلامية الموريتانية" يشيد بجهود الندوة وخدماتها المجتمعية

من جهته، لفت مدير مكتب الندوة في موريتانيا محمد الإمام؛ إلى الإسهامات الفريدة والسخية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية على المستوى الإنساني، ودورها في دعم برامج وأعمال الندوة العالمية لنفع المجتمعات والأوطان.