شتاء حائل.. مزيج فريد من كنوز التاريخ وعبق التراث ومغامرات الطبيعة

وتزخر حائل بالعديد من الوجهات الجاذبة لعشاق الاسترخاء والطبيعة وتأمل النجوم والحياة البرية والمغامرة واستكشاف الكهوف الأثرية، كما يمكن للسائح أيضاً زيارة قصر حاتم الطائي في "توارن" ليشهد تاريخاً يجسد أسطورة الجود المرتبطة بالمنطقة، والاستمتاع بالطبيعة، وكذلك زيارة المنتزهات والمزارع، ومن أبرزها مزرعة العزيزية في مدينة الخطة، التي تحولت إلى مركز سياحي ورياضي متكامل؛ حيث استضافت جولات من بطولة "حائل للدرفت"، بالإضافة إلى ما توفره من أنشطة متنوعة مثل عروض الخيل والهجن، ومغامرات الطيران الشراعي، والمساحات الخضراء ومناطق التنزه العائلية.