1.029 مشروعًا نفذها "إغاثي الملك سلمان" لتعزيز الأمن الغذائي والزراعي وتوفير المياه حول العالم

ونفّذ المركز العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من الدول المحتاجة، ومنها تقديمه منذ بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المساعدات الغذائية للمتضررين في القطاع، سواء عبر وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحرية أو من خلال عمليات الإسقاط الجوي للمواد الغذائية النوعية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، كما وقّع المركز مؤخرًا اتفاقية للوقاية من سوء التغذية الحاد في المناطق المتضررة من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منه 180.148 فردًا، واتفاقية أخرى لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في ولايتي كسلا والقضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 833.520 فردًا بشكل مباشر و5 ملايين فرد بشكل غير مباشر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.