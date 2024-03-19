لا تشاركْ رمزًا أو معلومة.. 13 توصية تُسفر عنها مبادرة "الأمان الرقمي"

من جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية الاجتماعية سعود السبيعي، بأن الجمعية تُعَد واحدةً من أحدث المؤسسات الأهلية من حيث النشأة، وأول جمعية خيرية في المملكة عناية بالمسؤولية الاجتماعية، وتتشرف بالرئاسة الفخرية من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز.. وقد عمل على تأسيسها نخبة من خيرة رجالات ونساء الوطن الذين عُرِف عنهم اهتمامهم بالمسؤولية المجتمعية فكرًا وعملًا وإنجازًا.