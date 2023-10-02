"صحة حائل" تُصدر 61 ترخيصًا للمنشآت الخاصة خلال أغسطس

أصدرت صحة حائل -ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص- 61 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة خلال شهر أغسطس 2023.
وتفصيلًا، أوضحت "صحة حائل" أنها أصدرت 7 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة "مبدئية"، و13 ترخيصًا "نهائية"، كما أصدرت 41 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 16 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت إجراءات نقل ملكية وموقع لـ6 لمنشآت صحية خاصة.
وأشارت إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، إلى أنها استقبلت 13 طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت بلاغين لحالات الولادة في القطاع، كما أصدرت 12 قرار ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل ثلاثة أنشطة إضافية لها، كما نفّذت 55 معاينة لغرض التجديد.
يُذكر أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت؛ مشيرة إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ للمساهمة في توفير الرعاية الصحية.