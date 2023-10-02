"صحة حائل" تُصدر 61 ترخيصًا للمنشآت الخاصة خلال أغسطس

وأشارت إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، إلى أنها استقبلت 13 طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت بلاغين لحالات الولادة في القطاع، كما أصدرت 12 قرار ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل ثلاثة أنشطة إضافية لها، كما نفّذت 55 معاينة لغرض التجديد.