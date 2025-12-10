المرور: الانحراف المفاجئ للمركبات يُعد من أبرز مسببات الحوادث

وأوضحت "المرور" أن الانحراف قد ينتج عن عدة عوامل؛ منها السير بسرعة أعلى من المسموح بها، أو استخدام إطارات غير سليمة أو غير مُضخخة بالقدر الكافي، إضافة إلى تأثيرات هطول الأمطار التي تقلل من تماسك الإطارات مع الطريق وتزيد احتمالات فقدان السيطرة.