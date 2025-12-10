المرور: الانحراف المفاجئ للمركبات يُعد من أبرز مسببات الحوادث

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانحراف المفاجئ للمركبات أثناء القيادة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد من أبرز مسببات الحوادث التي تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطريق.
وأوضحت "المرور" أن الانحراف قد ينتج عن عدة عوامل؛ منها السير بسرعة أعلى من المسموح بها، أو استخدام إطارات غير سليمة أو غير مُضخخة بالقدر الكافي، إضافة إلى تأثيرات هطول الأمطار التي تقلل من تماسك الإطارات مع الطريق وتزيد احتمالات فقدان السيطرة.
وبيّنت الإدارة أن الانشغال عن القيادة، وعدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار، وعدم كفاءة أنظمة التعليق والتوجيه في المركبة، كلها عوامل تسهم في الانحراف المفاجئ وتضاعف المخاطر على الطريق.
ودعت "المرور" قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وفحص المركبة بشكل دوري، واستخدام الإشارات عند تغيير المسار، والقيادة بحذر خاصة في أوقات الأمطار أو ضعف الرؤية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.