"إدارة الدَّين" يقفل طرح شهر فبراير الجاري بمبلغ إجمالي قدره 7.874 مليار ريال

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسِّمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال سعودي (مليارًا ومائة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلاديًّا، وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال سعودي (مليارَيْن وسبعمائة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039م.