"إدارة الدَّين" يقفل طرح شهر فبراير الجاري بمبلغ إجمالي قدره 7.874 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسِّمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال سعودي (مليارًا ومائة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلاديًّا، وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال سعودي (مليارَيْن وسبعمائة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039م.