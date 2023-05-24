مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحذر من خطورة ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة

وأضاف: طوارئ المجمع خلال ثلاثة أشهر فقط سجلت تقريبًا أكثر من 60 حالة ابتلاع أجسام غريبة وبعض الحالات تم تصنيفها بأنها حالات إنقاذ حياة؛ لذلك ننصح الأهالي لتجنب ابتلاع أطفالهم للأجسام الغريبة بالتالي: الحرص على إبعاد الأدوات الصغيرة عن أطفالهم، وتوعية أطفالهم وتعليمهم على عدم وضع أي جسم غريب في فمهم، ومتابعتهم والإشراف عليهم أثناء لعبهم، والحرص على أن تكون الألعاب مناسبة لعمرهم.