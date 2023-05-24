مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحذر من خطورة ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة

من الخطير جدًا ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة بكافة أحجامها وأنواعها، ويكثر ذلك بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة إلى ثلاث سنوات.
البطاريات والعملات المعدنية والألعاب الصغيرة تعتبر من أكثر الأجسام الشائعة التي قد يبتلعها الطفل.
وأوضح لـ"سبق" استشاري طوارئ الأطفال بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الدكتور عبدالعزيز العصيمي أن أغلب الأجسام الغريبة تعبر مجرى الجهاز الهضمي دون أن تسبب أي أعراض، ولكن في بعض الحالات قد تسبب خطورة كبيرة على الطفل ما قد تؤدي الى الاختناق، انسداد مجرى التنفس، ومشاكل أخرى خطيرة في الجهاز الهضمي.
وأضاف: طوارئ المجمع خلال ثلاثة أشهر فقط سجلت تقريبًا أكثر من 60 حالة ابتلاع أجسام غريبة وبعض الحالات تم تصنيفها بأنها حالات إنقاذ حياة؛ لذلك ننصح الأهالي لتجنب ابتلاع أطفالهم للأجسام الغريبة بالتالي: الحرص على إبعاد الأدوات الصغيرة عن أطفالهم، وتوعية أطفالهم وتعليمهم على عدم وضع أي جسم غريب في فمهم، ومتابعتهم والإشراف عليهم أثناء لعبهم، والحرص على أن تكون الألعاب مناسبة لعمرهم.
وفي حال قام الطفل بابتلاع جسم غريب أوصى الدكتور "العصيمي" الأهل بالتوجه للطوارئ بشكلٍ عاجل وذلك لتقييم حالته ومعرفة مكان وحجم الجسم الغريب والقيام بالإجراء الطبي اللازم له.