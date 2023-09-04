"الجاسر" يدشن المعرض المصاحب لأعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بجدة

وتجول "الجاسر" ومرافقوه في أرجاء المعرض الذي شاركت فيه الهيئة العامة للموانئ والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وهيئات تصنيف السفن العالمية، وعدد من المعاهد والأكاديميات التي تُعنى بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030، منها الأكاديمية السعودية اللوجستية، ومعهد أزدا البحري للتدريب الذي يستقطب الشباب السعودي لتدريبهم على مهارات يمكن الاعتماد عليها لخدمة الشركات ومُلاك السفن، والكلية البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، والبرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية، ووزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة جدة، وموانئ، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، إلى جانب مشاركة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وشركة البحري، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل "، ومنشآت.