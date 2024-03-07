"ملكية العلا" تُوَقع شراكةً مع "رافد" في مجال النقل المدرسي

وتعد شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" إحدى الشركات التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة (شركة مملوكة بالكامل للدولة)، والذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي؛ حيث تصل الطاقة الاستيعابية لأسطول الحافلات إلى 1.2 مليون طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة، وتشرف بشكل يومي على أكثر من 40 ألف رحلة مدرسية، وتقدم عددًا من الخدمات اللوجستية والتشغيلية عبر استخدام أحدث المنهجيات ووفق أفضل الممارسات التي تساعدها على تقديم خدمات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والسلامة.