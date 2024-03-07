"ملكية العلا" تُوَقع شراكةً مع "رافد" في مجال النقل المدرسي

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكةً مع شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، في إطار تطوير خدمات النقل التعليمي في العلا.
جاء ذلك ضمن مستهدفات رؤية العلا للتنمية الشاملة وتطوير قطاع التعليم والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وترتكز الشراكة على تحسين وتجويد خدمات النقل التعليمي، واستخدام أحدث الأساليب التقنية في عمليات النقل، وتوظيف وسائل نقل مستدامة وحافلات صديقة للبيئة تعمل بالمحركات الكهربائية؛ وذلك للإسهام في تبني المبادرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية.
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال شراكتها مع "رافد" إلى تعزيز جودة رحلة الطلبة إلى مرافق التعليم المختلفة، والتي تسهم في رفع أدائهم الدراسي وزيادة تحصيلهم العلمي، كما تسعى الهيئة إلى زيادة المشاركة المجتمعية لضمان رحلة مدرسية آمنة وسليمة عبر تطبيق أنظمة المراقبة التقنية وتخطيط المسارات.
وتعد شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" إحدى الشركات التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة (شركة مملوكة بالكامل للدولة)، والذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي؛ حيث تصل الطاقة الاستيعابية لأسطول الحافلات إلى 1.2 مليون طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة، وتشرف بشكل يومي على أكثر من 40 ألف رحلة مدرسية، وتقدم عددًا من الخدمات اللوجستية والتشغيلية عبر استخدام أحدث المنهجيات ووفق أفضل الممارسات التي تساعدها على تقديم خدمات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والسلامة.
وتعكس الشراكة التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتطوير الشامل في المحافظة، والاعتماد على الحلول المختلفة والتي تحقق تشجيع الاستدامة في عمليات التشغيل، وكذلك تطوير التكامل مع النقل العام ضمن مستهدفات شاملة وفقًا لما حدده مخطط التطوير الحضري لوسط وجنوب العلا "نحو مجتمع مزدهر"، وكذلك مخطط "رحلة عبر الزمن".