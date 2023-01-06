نائب وزير الحج يجتمع بشركات العمرة لمناقشة الاستعدادات لموسم رمضان

وأكد "مشاط" على ضرورة تفعيل دور شركات العمرة لتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بطمأنينة وسلام، مستعرضاً نتائج زيارات وزير الحج والعمرة لمجموعة من الدول خلال الفترة الماضية، وأبرز الحلول والإجراءات لتطوير الخدمات المقدمة، في ظل ما يحظى به قطاع العمرة من اهتمام ورعاية مستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-.