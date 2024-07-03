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وزير الاتصالات يجتمع بمسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة بالولايات المتحدة

ناقش سبل تعزيز التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة ودعم الابتكارات في المجالات كافة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة ومؤسس شركة Groq Inc جوناثان روس
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة ومؤسس شركة Groq Inc جوناثان روس

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مع الرئيس التنفيذي مؤسس شركة "Groq Inc" جوناثان روس، خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة، والتركيز على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكارات في المجالات كافة.

من جهة أخرى، اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مع الشريك العام لشركة "First Spark Ventures" داني تشينو، والشريك الإداري للشركة مانيش كوثاري، لتعزيز الاستثمار في الابتكار والتقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية الكبيرة في مجالات التقنيات العميقة، مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية الرقمية، ودعم الرياديين وتمكينهم، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجالات التقنيات الحديثة.

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