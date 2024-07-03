وزير الاتصالات يجتمع بمسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة بالولايات المتحدة

من جهة أخرى، اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مع الشريك العام لشركة "First Spark Ventures" داني تشينو، والشريك الإداري للشركة مانيش كوثاري، لتعزيز الاستثمار في الابتكار والتقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية الكبيرة في مجالات التقنيات العميقة، مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية الرقمية، ودعم الرياديين وتمكينهم، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجالات التقنيات الحديثة.