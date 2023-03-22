"هدية" تجهز ٧٥٠ مضيفاً ومضيفة لخدمة المعتمرين والمصلين في رمضان

واستهدفت الدورات التدريبية واللقاءات التعريفية رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وفتح باب طلبات التطوع للمتطوعين والمتطوعات الراغبين في المشاركة، وتقديم الخدمة لضيوف الرحمن في نقاطها الواسعة، ابتداءً من المنافذ الحدودية للمملكة وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وطُرق مرور المعتمرين والزوّار وأماكن وجودهم.