أمين التعاون الإسلامي يدعو المجتمع الدولي لإنهاء للانتهاكات الإسرائيلية

طالب حسين إبراهيم طه أمين "التعاون الإسلامي" بتنفيذ حل الدولتين بشكل فوري.
وقال أمين "التعاون الإسلامي": الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكًا للقرارات الدولية.
وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض اليوم: نطالب المجتمع الدولي بوضع حل للانتهاكات الإسرائيلية.
وتأتي القمة امتدادًا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبّر عن الإرادة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.