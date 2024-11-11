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أمين التعاون الإسلامي يدعو المجتمع الدولي لإنهاء للانتهاكات الإسرائيلية

حسين إبراهيم طه يشدد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين بشكل فوري
أمين التعاون الإسلامي يدعو المجتمع الدولي لإنهاء للانتهاكات الإسرائيلية
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طالب حسين إبراهيم طه أمين "التعاون الإسلامي" بتنفيذ حل الدولتين بشكل فوري.

وقال أمين "التعاون الإسلامي": الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكًا للقرارات الدولية.

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض اليوم: نطالب المجتمع الدولي بوضع حل للانتهاكات الإسرائيلية.

وتأتي القمة امتدادًا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبّر عن الإرادة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

حسين إبراهيم طه
القمة العربية والإسلامية غير العادية

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