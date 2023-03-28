"موان" يطلق "رمضان بلا تبذير".. بهدف استخدام المنتجات الصديقة للبيئة ومواجهة الهدر

وتمَّ إطلاق تحدٍ عبر منصّة "تويتر" سُمِّي بــ "تحدي #رمضان_بلا_تبذير"؛ وتتمحور فكرته على نشر تغريدة تحث على جعل شهر رمضان لكل فرد خالٍ من التبذير، وهيَ: "بتعاونك نقدر نوصل لـ #رمضان_بلا_تبذير، شارك بالتحدي واصنع أثر"، وتنطلق مساعي هذا التحدي من خلال وضع عدّة شروط منها أولاً: أن يقبل الفرد التحدي، ثانيًا: أن لا يستخدم المنتجات ذات الاستخدام الواحد، ثالثًا: أن لا يطهو الطعام بكميات أكثر من اللازم، ويتم المشاركة فيه من قِبل الأفراد من خلال عمل اقتباس على التغريدة وكتابة نص يدل على التعهد بالالتزام بهذا التحدي.