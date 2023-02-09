"المياه" تبرم مذكرتَيْ تفاهم مع "هواوي" و"أوراكل"

وأكدت شركة المياه الوطنية أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها اليوم مع شركة هواوي تك أنفستمنت العربية السعودية المحدودة تهدف إلى دعم وتعزيز ونمو أعمالها التشغيلية، لاستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من هواوي خلال شبكة فعالة ومرنة جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها، وذلك من أجل رفع عملياتها الخدمية للعملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية.