"مراكز التسوّق والمطاعم المجاورة للحرم" في إنفوجرافيك رسمي.. هنا 5 مميزات

وأشارت، عبر إنفوجراف نشرته اليوم، إلى أن من امتيازات الأسواق حول المسجد الحرام، أنها توفر "جميع احتياجات المعتمرين، ومطاعم من جميع القارات، ومتاجر عالمية، ودفع عبر الطرق الإلكترونية، وهدايا وتحف تذكارية".