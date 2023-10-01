"مراكز التسوّق والمطاعم المجاورة للحرم" في إنفوجرافيك رسمي.. هنا 5 مميزات

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن بعض الخدمات المتوافرة بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، ومراكز التسوّق ومميزاتها.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، أن من مراكز التسوّق والمطاعم بجوار المسجد الحرام "وقف الملك عبد العزيز- جنوب المسجد الحرام"، و"أبراج مكة- جنوب المسجد الحرام"، و"أبراج جبل عمر جنوب- شرق المسجد الحرام"، و"ساحة الخليل- جنوب شرق المسجد الحرام".
وأشارت، عبر إنفوجراف نشرته اليوم، إلى أن من امتيازات الأسواق حول المسجد الحرام، أنها توفر "جميع احتياجات المعتمرين، ومطاعم من جميع القارات، ومتاجر عالمية، ودفع عبر الطرق الإلكترونية، وهدايا وتحف تذكارية".