ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.