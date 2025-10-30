وفاة مواطن أثناء ممارسته رياضة الهايكنج إثر سقوطه من جبل الخنصر جنوب الحبلة

توفي مواطن أثناء ممارسته رياضة الهايكنج، إثر سقوطه من أحد المنحدرات في جبل الخنصر الواقع جنوب مركز الحبلة بمحافظة أحد رفيدة.
وباشرت الجهات المختصة الموقع فور تلقي البلاغ، حيث نُفذت عمليات بحث وإنقاذ متواصلة استمرت حتى صباح اليوم الخميس، وتم – بفضل الله – استخراج جثمان المتوفى بنجاح.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للتعامل السريع والميداني من قبل فرق الإنقاذ والجهات المعنية في مثل هذه الحوادث الجبلية التي تتطلب تجهيزات خاصة ودقة في التعامل مع التضاريس الوعرة.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد منصور بن عوضه الشهراني بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.