فصول قصة "العم البطل" لم تنتهِ.. البحث يتواصل لليوم الثالث ومقطع فيديو يرصد الحدث من "بطن الوادي"
لليوم الثالث على التوالي؛ لا تزال فرق الدفاع المدني والمتطوعون من السكان يواصلون بحثهم عن غريق الريث المواطن جابر طاوي الريثي شرق جازان، والذي جرفته السيول عصر يوم الاثنين، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة؛ وذلك أثناء محاولته إنقاذ ابنَيْ شقيقه من الغرق.
وحصلت "سبق" على مقطع فيديو، اليوم الخميس، يوضح سير البحث عن "الريثي" في بطن الوادي وعلى ضفافه بين بقايا السيل والصخور والأشجار التي جلبها.
وكانت "سبق" قد انفردت بتقرير نُشِر أمس عن الحادثة المأساوية رواها أحد أقارب المفقود؛ حيث أوضح أن السيول حاصرت اثنين من المواطنين كانا يبحثان عن عددٍ من المواشي اختفت داخل الوادي بمحافظة الريث، وذلك أثناء هطول الأمطار، قبل أن تحتجزهما، حيث تمسّكا بشجرة معمرة، مبينًا أن عم الشقيقيْن لم يتمالك نفسه من أثر الموقف، فتوجه إلى مركبته "دفع رباعي"، واجتاح السيول حتى تم الوصول إليهما.
وأضاف: "عند العودة كانت السيول قد زادت وارتفع منسوب المياه داخل الوادي، حيث تمّ جرف المركبة، وبعد مسافة قصيرة اصطدمت بصخرة داخل الوادي، وتوقفت فقفز الثلاثة في السيل؛ العم وابنا شقيقه".
وواصل القريب ساردًا القصة لـ"سبق"، قائلًا: "الشقيقان تمكّنا من النجاة بعد أن قام وافد من الجنسية اليمنية بإخراجهما من وسط السيل بمعدة ثقيلة "شيول"، غير أن العم لم يستطع النجاة؛ حيث جرفته سيول الوادي"، مؤكدًا أن البحث لا يزال جاريًا عنه من قِبل فرق الدفاع المدني.