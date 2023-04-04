شاهد.. "سبق" توثِّق جهود رجال المرور في تنظيم نقاط الفرز بمداخل مكة

يقف رجال المرور بالعاصمة المقدسة في نقاط الفرز بمداخل العاصمة المقدسة؛ لتنظيم وفرز مركبات المعتمرين عن باقي المركبات؛ لتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف عن طريق محطات النقل.
وتفصيلًا: وثّقت "سبق" جهود رجال المرور بنقطة فرز الشرائع على مدار 24 ساعة، وذلك بتنظيم المسارات بتحديد مسارات للمعتمرين لسهولة وصول مركباتهم لموقف الشرائع، ومسار الحافلات لضمان انسيابية المسار وتقليل فترة الانتظار في نقاط الفرز.
ويتم فرز المركبات التي يقودها معتمرون بعد التأكُّد من حصولهم على التصاريح اللازمة لأداء العمرة، وتوجههم إلى المواقف، ومنها يستقلّون الحافلات، والتي بدورها توصلهم إلى الحرم المكي الشريف.
ويشرف رجال المرور على تنظيم وقوف المركبات في مواقف الشرائع، وذلك من خلال تحديد المواقف بأرقام أرضية وعلى أعمدة الإنارة؛ لسهولة الوصول إليها.