شاهد.. "سبق" توثِّق جهود رجال المرور في تنظيم نقاط الفرز بمداخل مكة

ويتم فرز المركبات التي يقودها معتمرون بعد التأكُّد من حصولهم على التصاريح اللازمة لأداء العمرة، وتوجههم إلى المواقف، ومنها يستقلّون الحافلات، والتي بدورها توصلهم إلى الحرم المكي الشريف.